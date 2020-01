Che succede ora nel Movimento 5 Stelle (Di venerdì 24 gennaio 2020) Di Maio si è dimesso, Vito Crimi è diventato leader pro tempore e a marzo ci sarà una specie di congresso, in cui cambieranno le regole interne: e poi? ilpost

RobertoBurioni : In esclusiva per noi, racconti dal fronte: due sanitari che lavorano a Wuhan ci dicono cosa succede al centro della… - Unomattina : Multe per i pedoni che camminano per la strada con gli occhi incollati al telefonino: succede a Sassari dove il Co… - Marcozanni86 : #UE e #Giggino rivogliono la missione #Sofia, vogliono rimettere in mare le navi per bloccare il traffico di armi v… -