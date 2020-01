"Cerco baby sitter, che sia cuoca, sciatrice e laureata". L'annuncio di una mamma della Silicon Valley (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una mamma di due gemelli di 10 anni, nonché amministratore delegato nella Silicon Valley, sta cercando una tata che si occupi dei suoi figli ma allo stesso tempo anche di lei. Probabilmente, date le abilità richieste, più che una semplice baby sitter a questa donna urge trovare una Mary Poppins dei giorni nostri. Deve saper sciare, essere un bagnino, ottima cuoca di cucina vegana e autista, anche nei paesi stranieri.L’aspirante baby sitter dovrà concordare un programma di cinque giorni a settimana: o dalla domenica al giovedì o dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 20. Ovviamente, quando non viaggia. Già perché chi verrà assunto dovrà pianificare anche le vacanze in base allo sviluppo dei due bambini e tener conto della necessità della loro madre di rilassarsi. È per questo che ... huffingtonpost

