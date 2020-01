Celebrazione Giornata della Memoria, Centro “Il Girasole” visita il “Museo dello Sbarco” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Cooperativa Sociale “Fili d’erba” comunica che, in occasione della Giornata della Memoria che si celebrerà lunedì 27 gennaio 2020, il Centro Polifunzionale “Il Girasole”, organizza una visita al “Museo dello Sbarco” sito in Via Generale Clarck N5 a Salerno. Alla visita parteciperanno 30 utenti tra bambini e ragazzi iscritti a “Il Girasole” oltre agli altri utenti che frequentano i Centri Diurni Polifunzionali Semiresidenziali “Ippocampo” e “Luna di carta” In prossimità di questa importante ricorrenza, Il Girasole ha organizzato un percorso informativo e di approfondimento sul tema della Giornata della Memoria analizzando il concetto di “diversità” per commemorare le tante vittime dell’Olocausto. Il percorso elaborato si completerà con la visita al Museo dello Sbarco, che ospita una mostra permanente realizzata ... anteprima24

