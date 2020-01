Cedolino pensione febbraio 2020 Inps: importo e data pagamento (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cedolino pensione febbraio 2020 Inps: importo e data pagamento Ci sono stati problemi relativi alla visualizzazione del Cedolino pensione sul sito Inps, anomalie determinate da un bug di carattere generale che ha coinvolto il cassetto previdenziale di molti pensionati nei primi giorni della terza decade del mese. Sul proprio canale Twitter l’Inps ha comunicato che erano in corso interventi di manutenzione e aggiornamenti, che hanno pertanto causato un ritardo nel caricamento e nella visualizzazione dei cedolini. Pensionati all’estero: ecco i Paesi di destinazione Cedolino pensione febbraio 2020: le ultime notizie A disguido risolto, come di consueto, il Cedolino pensione relativo al mese di febbraio 2020 potrà essere visualizzato nell’area riservata del portale Inps. Ovviamente per l’importo bisogna seguire il calendario ufficializzato recentemente dall’Istituto ... termometropolitico

