C’è Posta per Te, Giulia Michelini e Antonio Banderas nella puntata del 25 gennaio (Di venerdì 24 gennaio 2020) C’è Posta per Te, ecco gli ospiti della terza puntata in onda sabato 25 gennaio, condotta da Maria De Filippi. Antonio Banderas e Giulia Michelini. Dopo l’ottimo debutto di sabato scorso, stasera su Canale 5 torna il programma dei sentimenti, C’è Posta per Te, con Maria De Filippi al timone, pronta a continuare con i suoi successi anche nei prossimi mesi. C’è Posta per Te è uno dei pochissimi programmi (tutti della De Filippi) che può permettersi di partire prima delle 21:40, l’appuntamento infatti è previsto per stasera, sabato 18 gennaio, alle 21:20 su Canale 5. Il programma quest’anno compie 20 anni e inaugura la sua sua 23° edizione, una conferma per il palinsesto Mediaset grazie al rapporto col pubblico che Maria De Filippi è riuscita a instaurare nel corso degli anni. Antonio Banderas e Giulia Michelini nella puntata di sabato 25 gennaio Insieme ... dituttounpop

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti #CanYaman e #MaraVenier Domani, in prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… - trash_italiano : Questo #GFVIP è un 'C'è Posta Per Temptation'. - edolo1980 : @LordShinigami7 Relax, allenamento e spa! E c’è posta per te! E tu? ?? -