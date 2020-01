C’è Posta Per Te annuncia l’ospite internazionale della settimana, Antonio Banderas (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il fine settimana si avvicina e con esso il consueto appuntamento del sabato sera di Canale 5, C’è Posta Per Te. Il people show condotto da Maria De Filippi promette scintille anche per questa terza puntata, già destinata a fare il pieno di ascolti. Queen Mary si gioca un altro asso, con un nome internazionale quale quello dell’attore spagnolo Antonio Banderas. Ma le sorprese e le emozioni non finiscono qui. Anticipazioni C’è Posta Per Te Abbiamo già parlato dell’ospite italiana che sarà protagonista questa settimana a C’è Posta Per Te. Dopo la prima puntata, che ha ospitato Luca Argentero e Cristina Marino, e la seconda che ha visto la partecipazione di Mara Venier, ora è il turno di Giulia Michelini. L’attrice, volto dell’amatissima Rosy Abate delle fiction, sarà presente in studio per realizzare un desiderio di uno dei destinatari delle lettere di Maria. Arriva ... thesocialpost

