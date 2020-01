CDS – “Mertens, offerta da principe: 10 milioni in due anni per andare subito al Monaco” (Di venerdì 24 gennaio 2020) C’è una nuova pretendente per Dries Mertens, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. “Mertens, offerta da principe: 10 milioni in due anni per andare subito al Monaco”, il titolo del quotidiano sull’attaccante del Napoli. In primo piano invece il ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo per Napoli-Juventus. “Sarri batte Sarri”, a rimarcare che i numeri del Sarri bianconero sono migliori di quelli del Sarri napoletano. Si parla anche degli sviluppi nella trattativa che dovrebbe portare Matteo Politano all’ombra del Vesuvio. L’accordo tra il Napoli e il giocatore non è ancora stato definito, nonostante l’apertura da parte dell’entourage, per cui sia la Roma sia il Siviglia continuano a sperare. I partenopei sono avanti sulla base di 2 milioni di Euro per il prestito con 22 di obbligo di riscatto più altri 2 ... calciomercato.napoli

petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Mertens tentato dall'offerta del Monaco - susydigennaro : RT @apetrazzuolo: CDS - Mertens tentato dall'offerta del Monaco - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Mertens tentato dall'offerta del Monaco -