Caterina Balivo, Arisa si confessa a Vieni da Me (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sanremo è alle porte e Caterina Balivo invita a Vieni da Me Arisa che ha più volte calcato il palco dell’Ariston in varie vesti, trionfando all’esordio con Sincerità. La cantante si presenta coi capelli cortissimi e biondo chiaro, indossando un completo marrone molto bon ton. La bella Caterina si è adattata alla serietà del look di Arisa con un tailleur fucsia, bordato di nero, in stile Chanel. La cantante genovese si è sottoposta all’intervista della Cassettiera. Moltissimi gli argomenti trattati: la famiglia, gli occhiali che indossò a Sanremo, l’esperienza del Cantante Mascherato. E non è mancata la confessione sul fidanzato. Del suo look passato dice: “Portavo questi occhiali quadrati quando facevo l’estetista. Durante quei massaggi si parlava tanto. Mi dissero che quegli occhiali mi avrebbero portato fortuna”. E in effetti di strada Arisa ne ha ... dilei

zazoomblog : Vieni da me Arisa a Caterina Balivo: “Ho avuto un grande dolore” - #Vieni #Arisa #Caterina #Balivo: - zazoomnews : Beppe Bergomi a Viene da Me legge un sms: Il mio amico in ospedale da Caterina Balivo cala il gelo - #Beppe… - zazoomblog : Beppe Bergomi a Viene da Me legge un sms: Il mio amico in ospedale da Caterina Balivo cala il gelo - #Beppe… -