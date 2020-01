Caso Weinstein | “così sono stata stuprata” | la drammatica testimonianza dell’attrice

Caso Weinstein - al via il processo : per l’accusa è uno stupratore : È iniziato il secondo processo per uno degli scandali più grandi del decennio appena trascorso. Alla sbarra c’è Harvey Weinstein, il titano del cinema accusato da oltre 80 donne di violenza sessuale. Contro di lui, vivide descrizioni dei rapporti e l’accusa precisa della procuratrice: Weinstein è uno stupratore. Il Caso Weinstein che ha scosso il mondo Se oggi in Italia tengono banco le polemiche sulle parole usate da Amadeus per ...

Caso Weinstein - la procura accusa : "Predatore sessuale e stupratore" - : Francesca Galici Il dibattimento contro Harvey Weinstein è entrato nel vivo con le pesanti accuse della procura contro il produttore cinematografico, definito "predatore sessuale e stupratore" A New York è iniziato il processo contro Harvey Weinstein, produttore cinematografico accusato di molestie da numerose donne. L'inchiesta a suo carico è iniziata solo nel 2017 a seguito del movimento MeToo, che si è costituito spontaneamente ...

Gigi Hadid fra i giurati del Caso Weinstein? - : Elisabetta Esposito Gigi Hadid potrebbe essere chiamata come giurata nel processo contro Harvey Weinstein: ecco che cosa sta accadendo al tribunale di New York Gigi Hadid potrebbe essere una delle giurate durante il processo ad Harvey Weinstein. Come riporta il Guardian, il tribunale di New York si avvia a far partire il procedimento contro il produttore, accusato di molestie e violenze sessuali: al momento si è nella fase di scelta ...

Ruby ter - la testimone chiave Battilana sulle serate con Berlusconi e il Caso Weinstein : nuova bomba sulle serate del “Bunga bunga” : «Era sempre con le mani addosso alle ragazze», «baciava i loro seni», «si faceva mettere il sedere in faccia». Un racconto a luci rosse, pieno di dettagli, che arriva direttamente da ricordi datati 2010, anno in cui la modella Ambra Battilana aveva partecipato ad una cena ad Arcore, ospite di Silvio Berlusconi. La donna ha parlato di tutto questo, rispondendo prima alle domande del pm Luca Gaglio e poi a quelle del suo difensore, in qualità ...

