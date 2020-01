Cannabis light, alla Camera le commissioni dichiarano inammissibile emendamento per liberalizzarla (Di venerdì 24 gennaio 2020) La presidenza delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera ha dichiarato inammissibile l’emendamento al decreto Milleproroghe presentato da una trentina di deputati di +Europa, Movimento 5 Stelle, Pd e Leu, che chiedeva una sostanziale liberalizzazione della Cannabis light. L’emendamento presentato da circa 30 deputati per la liberalizzazione della Cannabis light è stato dichiarato inammissibile dalle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Si trattava di una proposta di modifica al decreto Milleproroghe di cui il primo firmatario era Riccardo Magi, deputato di +Europa. All’iniziativa avevano aderito anche esponenti del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e di Liberi e Uguali. Gli emendamenti bocciati dalla presidenza delle due commissioni sono in totale circa 800. E fra quelli bocciati c’è proprio la proposta di modifica ... limemagazine.eu

