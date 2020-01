Cani pericolosi a Milano: arriva l’obbligo del patentino (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Consiglio comunale di Milano ha votato a maggioranza (contrari il centrodestra e il Movimento 5 stelle) l’emendamento presentato da Carlo Monguzzi che istituisce l’obbligo del patentino per i padroni di razze di Cani considerate pericolose. Dovranno frequentare un corso di tre giorni dall’Ats per imparare a gestire i propri animali. Un cambiamento da tanti auspicato e che si riferirà a una lista di razze che è ancora in discussione ma riguarderà per esempio American Bulldog, Cane da pastore del Caucaso, Dogo argentino, Pit Bull, Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Cane Corso. I garante degli animali del comune di Milano Gustavo Gandini ha commentato: «Ci sono razze potenzialmente pericolose, perché selezionate dall’uomo con una certa morfologia. Un bravo addestratore può portare in giro queste razze con il rischio minimo. Il patentino è un fatto di ... vanityfair

