Calciomercato Verona: Bessa rinnova e va in prestito al Goiás Esporte Club (Di venerdì 24 gennaio 2020) Calciomercato Verona: Daniel Bessa ha rinnovato il proprio contratto con gli scaligeri ed è andato in prestito al Goiás Esporte Club Daniel Bessa ha rinnovato il proprio contratto con l’Hellas Verona fino al 2022 e, contestualmente, va in prestito al Goias Esporte Club. Questo il comunicato ufficiale del Club veneto. «Hellas Verona FC comunica il prolungamento di contratto con il calciatore Daniel Bessa sino al 30 giugno 2022. Contestualmente il Club gialloblù rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo, segnatamente sino al 31 dicembre 2020, i diritti alle prestazioni sportive di Daniel Bessa al Goiás Esporte Club, squadra che milita nel Campeonato Brasileiro Série A, la massima divisione carioca. Hellas Verona FC augura a Daniel Bessa una proficua e soddisfacente esperienza professionale in Brasile» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, primo incontro con il #Verona per #Amrabat - DiMarzio : #Calciomercato | #Verona-#Inter, trattativa in chiusura per #Dimarco: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, domani le visite mediche per #Rrahmani del #Verona -