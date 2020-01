Calciomercato Udinese: ufficiale il ritorno di Zeegelaar (Di venerdì 24 gennaio 2020) Calciomercato Udinese: il club friulano ha ufficializzato il ritorno in bianconero di Marvin Zeegelar. I dettagli Nuovo rinforzo per l’Udinese di Luca Gotti. Il club friulano ha ufficializzato il ritorno in bianconero di Marvin Zeegelar. L’esterno olandese era stato ceduto al Watford al termine del prestito dal club inglese. Vestirà la maglia numero 77. Ecco il comunicato ufficiale. «Udinese Calcio è lieta di annunciare il ritorno in Friuli dell’esterno sinistro olandese Marvin Zeegelaar, proveniente dal Watford. Zeegelaar arriva a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2022″. “Quello di Marvin – commenta il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino – è un ritorno graditissimo di un giocatore che sarà prezioso per noi» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

