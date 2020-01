Calciomercato: Suso, Paquetà e Piatek bloccano le trattative del Milan (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il mercato invernale del Milan, ad una settimana dalla sua chiusura, è ancora in fase di stallo a causa delle difficoltà legate alle cessioni di Suso, Paquetà e Piatek. L'obiettivo della dirigenza è quello di evitare minus valenze, ma al momento lo offerte arrivate per i tre giocatori non sono state ritenute economicamente all'altezza. fanpage

