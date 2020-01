Calciomercato Milan: Piatek, cessione imminente. Lo sfogo del padre (Di venerdì 24 gennaio 2020) Calciomercato Milan. Piatek resta sul mercato. Con l’arrivo di Ibrahimovic, il polacco non trova più spazio. Una situazione poco gradita anche al padre del calciatore che si sfoga, rilasciando alcune dichiarazioni su un sito polacco “Kris non vuole fare la riserva. Vuole arrivare in forma all’Europeo e giocare da titolare. Se non può riuscirci al … L'articolo Calciomercato Milan: Piatek, cessione imminente. Lo sfogo del padre proviene da www.inews24.it. inews24

DiMarzio : #Milan, da #Olmo a #Zaracho e #Florentino: il punto sul mercato?? - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Arriva l'agente di #Marcelin a Casa Milan - TMit_news : #Milan, occhi puntati su Aster #Vranckx. La scheda del centrocampista del #Mechelen: -