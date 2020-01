Calciomercato, le bombe della notte – Colpaccio Roma, scambio Juventus-Psg. Terzino al Brescia, pazza idea Parma (Di sabato 25 gennaio 2020) Proseguono senza sosta il Calciomercato. Aggiornamenti anche nelle ore notturne. Tante le mosse dei club di Serie A, movimenti anche in B e all’estero. Importanti trattative svelate nella trasmissione ‘Speciale Calciomercato – L’originale’ di Sky Sport. Clamoroso scambio di mercato tra Juventus e Psg. Ai francesi andrebbe De Sciglio, a Torino arriverebbe Kurzawa. Affare che trova conferme su entrambi i fronti. Altro scambio per i bianconeri, stavolta col Barcellona. Il giovane Marques vestirà la maglia della Juventus, Matheus Pereira fa il percorso inverso. Colpaccio della Roma che ha raggiunto l’accordo con il Barcellona per Carles Perez. Prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei catalani. Il Parma insiste per Matri e ha la pazza idea Januzaj. Spal e Cagliari continuano a seguire la situazione di Pinamonti. Il Monaco ... calcioweb.eu

