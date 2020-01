Calciomercato Inter | si insiste per Giroud | è lui l’acquisto di gennaio per l’attacco

Calciomercato – Acquisto e cessione per l’Inter - il Liverpool spaventa il Napoli. Rinforzi per Roma e Udinese : Ore intense di trattative di Calciomercato. Particolarmente attiva è l’Inter, che mette a segno un altro colpo. Si muovono anche altri club di Serie A e Serie B. Inter – Christian Eriksen è a un passo dal diventare un giocatore dell’Inter. I nerazzurri hanno infatti trovato l’accordo con il Tottenham per una cifra di circa 20 milioni di euro. Lo annuncia Sky Sport. Si attende solo l’annuncio da parte degli ...

Calciomercato Napoli - il Parma smentisce l’interesse per Fernando Llorente : Fernando Llorente dovrebbe essere impiegato come pedina di scambio con l’Inter per arrivare a Matteo Politano. Tuttavia, molte altre squadre gli avrebbero messo gli occhi addosso, come Barcellona, Genoa e Parma. Invero, però, la pista che porta ai ducali sembra molto fredda. In diretta su Radio Punto Nuovo ne ha parlato Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma che ha commentato questa voce di mercato. “Valuterò i punti a fine ...

Calciomercato Inter : agenti di Pinamonti in sede - i dettagli : Gli agenti di Andrea Pinamonti sono entrati nella sede dell’Inter per provare a portare via da Genova l’attaccante Giornata fitta di incontri per l’Inter. Nella sede del club nerazzurro sono entrati da qualche minuto gli agenti di Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa che non ha trovato grande spazio (complice anche un infortunio) in rossoblù. Come riporta Sky Sport si sta cercando di portare via il classe 1999 e garantirgli ...

Calciomercato : il Napoli blocca Llorente e l’Inter torna su Giroud : Fernando Llorente non lascerà il Napoli in questa sessione di mercato. L'attaccante spagnolo, che era sembrato vicino all'Inter e al Parma, chiuderà la stagione con la maglia azzurra. La trattativa del Napoli con l'Inter per Matteo Politano continua perché non era legata al destino di Llorente.Continua a leggere

Calciomercato 23 gennaio : Juve - scambio Bernardeschi-Rakitic - c’è l’offerta del Barça. Inter - assalto ad Allan. Sampdoria - ecco Tonelli : MERCATO 23 gennaio- ecco tutte le trattative di oggi 23 gennaio. Affari, potenziali colpi di scena e pochi giorni dalla fine della sessione del mercato invernale. JuveNTUS– Secondo quanto riportato da “SkySport”, il Barcellona avrebbe avanzato un’offerta da 10 milioni di euro più il cartellino di Rakitic per arrivare a Bernardeschi. Secco no da parte […] L'articolo Calciomercato 23 gennaio: Juve, scambio ...

Calciomercato 22 gennaio : Politano-Napoli - sorpassata la Roma. Juve-Inter - duello per Chong. Milan - Suso dice addio! Cagliari - Pjaca ha detto sì : Calciomercato 22 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi in vista della parte finale di mercato dell’attuale sessione di Calciomercato invernale. Accordi, colpi di scena e potenziali affari delle ultime ore. JUVENTUS– Resta in stand by il potenziale scambio Bernardeschi-Rakitic, difficilmente i bianconeri decideranno di compiere un passo così importanti a pochi giorni dalla sirena […] L'articolo Calciomercato 22 gennaio: ...

Calciomercato 21 gennaio : Inter - è il giorno di Moses ed Eriksen. Juve - scambio Bernardeschi-Rakitic : si riapre tutto. Roma - assalto a Politano e Suso. Cagliari - Pjaca ad un passo : Calciomercato 21 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 21 gennaio. Spazio alle ultime indiscrezioni e possibili colpi a sorpresa a pochi giorni dalla chiusura della finestra del mercato invernale. Inter– Oggi è il giorno di Moses. L’esterno nigeriano, proveniente dal Chelsea, oggi si sottoporrà alle visite mediche per poi essere annunciato ufficialmente. […] L'articolo Calciomercato 21 gennaio: Inter, è il ...

Calciomercato Napoli - si lavora a un doppio scambio con l’Inter : Calciomercato Napoli: sempre più prossima alla chiusura la trattativa per portare Matteo Politano all’ombra del Vesuvio, ma potrebbe essere solo il primo degli affari con i nerazzurri. Calciomercato Napoli | Se ci fossero dei colori identificativi di questa sessione di Calciomercato invernale, al momento, indubbiamente sarebbero quelli nerazzurri. E’ sempre l’Inter la società più attiva da questo punto di vista. La seconda ...

Calciomercato Inter - quasi tutti fatto per Lazaro al Newscastle : Calciomercato Inter, accordo raggiunto tra la società neroazzurra e il Newcastle per la cessione di Lazaro Volge al termine la non fortunata avventura di Lazaro all’Inter. L’esterno, acquistato la scorsa estate dall’Herta Berlino non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio e ora è ad un passo dalla cessione. Come riporta la Gazzetta dello Sport su di lui c’è il Newscastle con il quale i neroazzurri hanno trovato un accordo ad una cifra pari a ...

Calciomercato Inter - proposto scambio Vecino Allan ma per il Napoli il brasiliano non parte : Calciomercato Inter, proposto al Napoli uno scambio: Vecino per Allan ma è negativa la risposta dei partenopei Non solo Politano. In casa Inter e in casa Napoli si lavora a doppio filo per diverse trattative. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport infatti i neroazzurri avrebbero proposto uno scambio: Vecino per Allan. Il Napoli ha in modo netto declinato l’offerta e quindi con molta probabilità per l’Inter ...

Calciomercato Napoli - l’Inter fa sul serio per Allan : le ultime : Calciomercato Napoli, l’Inter fa sul serio per Allan: le ultime l’Inter due giorni fa ha... L'articolo Calciomercato Napoli, l’Inter fa sul serio per Allan: le ultime proviene da ForzAzzurri.net.

Calciomercato - Inter vicina a Llorente : incontro tra club e agenti per chiudere l’affare : Il trentaquattrenne attaccante spagnolo è ad un passo dal ritrovare il tecnico salentino, con cui condivise parte della sua esperienza alla Juventus. L'affare per il passaggio di Llorente all'Inter, che potrebbe anche essere slegato da Politano, è stato al centro dell'incontro tra i dirigenti nerazzurri e l'entourage dello spagnolo.Continua a leggere

Calciomercato Inter - pronto un maxi scambio con il Napoli : Calciomercato Inter, pronto un maxi scambio con il Napoli per completare la rosa di Antonio Conte L’Inter ha vissuto a cavallo della sosta natalizia un momento non certo brillantissimo. Qualche pareggio di troppo nelle ultime uscite (1-1 sia con l’Atalanta che con il Lecce) hanno portato Antonio Conte a bussare alla porta di Ausilio e […] L'articolo Calciomercato Inter, pronto un maxi scambio con il Napoli proviene da ...

Calciomercato Inter - Eriksen atteso a Milano tra lunedì e martedì : Si avvia verso una conclusione a lieto fine la trattativa per portare il centrocampista danese Christian Eriksen all’Inter. In base alle ultime voci di mercato, infatti, il Tottenham ha accettato l’offerta posta sul piatto dai nerazzurri. Eriksen pronto per l’Inter Seconda in classifica, a soli quattro punti dalla Juventus, l’Inter non intende perdere il passo per la lotto scudetto. Proprio per questo motivo i dirigenti ...