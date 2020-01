Calciomercato, il Napoli aumenta lo stipendio e Politano si convince (Di venerdì 24 gennaio 2020) Matteo Politano, Inter e Napoli hanno definito la trattativa di mercato. Tra le parti c'è totale accordo, a cominciare dal calciatore che ha detto sì a un contratto fino al 2024 con stipendio di 2 milioni netti a stagione (più bonus). Una somma superiore rispetto a quanto percepito finora a Milano (1.6). Il club partenopeo ha rilanciato anche per Amrabat. fanpage

