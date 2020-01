Calciomercato, il Milan tratta la cessione di Suso con il Siviglia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dalla Spagna giungono conferme sulla trattativa tra il Milan e il Siviglia per Suso. Il giocatore spagnolo, che ormai è diventato una riserva, ha chiesto la cessione e potrebbe tornare nella Liga dopo quasi sei stagioni consecutive in Serie A. Il Milan è disposto a cedere il calciatore al Siviglia in prestito, ma pretende l'obbligo di riscatto. fanpage

TMit_news : Arrivato l'ok ?? dalla federazione turca: ora il #Fenerbahce può chiudere col #Milan per Ricardo #Rodríguez.… - DiMarzio : #Milan, da #Olmo a #Zaracho e #Florentino: il punto sul mercato?? - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Arriva l'agente di #Marcelin a Casa Milan -