Calciomercato, il Chelsea bussa in casa Atalanta. La verità su Llorente-Parma, attaccante alla Samp e difensore al Cagliari (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo continuano le trattative di Calciomercato, le dirigenze operano con grande insistenze per rinforzare le rose per la seconda parte di stagione, ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano le squadre del massimo campionato e non solo. MANCHESTER UNITED – La posizione di Ole Gunnar Solskjaer è tutt’altro che solida dopo la sconfitta interna col Burnley. I Red Devils stanno valutando le possibili alternative, stando al “Daily Express”, sarebbero tre i candidati forti: Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino e Gareth Southgate. INTER – Valentino Lazaro lascia l’Inter e firma per il Newscastle, l’esterno è stato ceduto in prestito a 2 milioni di euro con riscatto ... calcioweb.eu

DiMarzio : Contatti in corso tra #Inter e #Chelsea per Victor #Moses - DiMarzio : La #ASRoma torna su Shaqiri, il primo contatto ufficiale #Inter-Chelsea per Moses: gli sviluppi di mercato dopo il… - DiMarzio : #Inter - #Moses, le ultime sull'operazione e la conferma del ds Ausilio ??? -