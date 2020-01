Calciomercato 24 gennaio: Inter-Eriksen, martedì le visite mediche. Juve, si sblocca Emre Can. Parma vigile su Esposito. Pjaca al Cagliari: attesa l’ufficialità (Di venerdì 24 gennaio 2020) Calciomercato 24 gennaio- Ecco tutte le trattative di oggi 24 gennaio. Affari potenziali colpi di scena per quel che riguarda la finestra di mercato invernale. Inter– martedì potrebbe essere il giorno dell’annuncio ufficiale di Eriksen in nerazzurro. Accordo ormai in dirittura d’arrivo. Si lavora anche sul possibile scambio Politano-Llorente, sono attese novità nel corso delle … L'articolo Calciomercato 24 gennaio: Inter-Eriksen, martedì le visite mediche. Juve, si sblocca Emre Can. Parma vigile su Esposito. Pjaca al Cagliari: attesa l’ufficialità proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... serieanews

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Eriksen, accordo raggiunto. Il giocatore è atteso in Italia a inizio settimana - DiMarzio : #Calciomercato | Trattativa soltanto da formalizzare: il #Napoli ha chiuso per #Politano - DiMarzio : #Calciomercato | Possibile acquisto a sorpresa per la #ASRoma: si tratta Carles #Perez del #Barcellona -