Bundesliga, le partite del sabato pomeriggio: pronostici (Di venerdì 24 gennaio 2020) Borussia Moenchengladbach-Mainz, Friburgo-Paderborn, Union Berlino-Augsburg e Wolfsburg-Hertha Berlino sono le altre quattro partite della diciannovesima giornata di Bundesliga in programma sabato pomeriggio alle 15.30: probabili formazioni e pronostici. BORUSSIA MOENCHENGLADBACH – MAINZ sabato ore 15:30 Il Borussia Moenchengladbach è in piena corsa per la conquista del titolo nazionale e sta brillando soprattutto in casa, dove ha già conquistato ben ventidue punti in questa edizione del massimo campionato tedesco. In particolare, la squadra allenata da Marco Rose ha vinto gli ultimi sette incontri interni disputati in Bundesliga: Fortuna Dusseldorf, Augsburg, Eintracht Francoforte, Werder Brema, Friburgo, Bayern Monaco e Paderborn sono usciti battuti in rapida successione dal Borussia Park. Il Mainz, insomma, è atteso da un impegno ... ilveggente

SaxSan2 : Inizia a circolare per il #Napoli il nome di #Mateta, attaccante del #Mainz. Grande impatto con la #Bundesliga (14… - ScambioQuote : Venerdì #SerieA #SerieB #Bundesliga Partite da trading sui mercati 1X2 e over - DavideGargiulo : @17su24 Jean Philippe Mateta, punta under 21 del Mainz. Infortunato da settembre a dicembre 2019 per Lacerazione de… -