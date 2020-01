Bundesliga, Borussia Dortmund-Colonia: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bundesliga, Borussia Dortmund-Colonia: probabili formazioni, pronostico e quote Allo stadio Signal Iduna Park di Dortmund, venerdì 24 gennaio alle ore 20:30, andrà in scena Borussia Dortmund-Colonia. La partita sarà valevole per la 19esima giornata di Bundesliga. Il Borussia Dortmund al momento si trova in quarta posizione in classifica a 33 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro l’Augsburg per 3-5. I gialloneri puntano a risalire essendo al momento lontani dalla vetta della classifica. Il Colonia adesso occupa la tredicesima piazza in classifica con 20 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il VfL Wolfsburg per 3-1. Periodo d’oro per la formazione neopromossa, riuscita nell’impresa di risalire alla grande la classifica grazie agli ultimi quattro successi consecutivi. La classifica aggiornata alla ... termometropolitico

SkySport : ?? #Haaland spaziale ?? Tripletta all'esordio anche col #Borussia ? - merendaio : Ciao Emre Can: il Dortmund fa sul serio. Il tedesco della Juve ritorna in Bundesliga, Agnelli tratta con l’a.d. del… - Deepnightpress : #BorussiaDortmund-Colonia #Bundesliga 24-01-2020: il pronostico -