Brescia-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di venerdì 24 gennaio 2020) Brescia-Milan: il Derby lombardo fra le Rondinelle di Corini e i rossoneri di Pioli apre la 21ª giornata di Serie A La 21ª giornata di Serie A si apre con il Derby lombardo fra il Brescia di Eugenio Corini e il Milan di Stefano Pioli. Rossoneri in ascesa al 7° posto assieme al Parma a quota 28 punti, Rondinelle penultime con 15 e in lotta per non retrocedere. Brescia-Milan: la partita si giocherà venerdì 24 gennaio 2020 nello scenario dello Stadio Mario Rigamonti di Brescia, con fischio d’inizio alle ore 20.45. Brescia-Milan sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e ... calcionews24

AntoVitiello : Convocati Milan, non c'è #Paquetà che ha chiesto di non essere in lista per Brescia. Presenti Musacchio e Rodriguez - SkySport : ? #UltimOra #Milan ? #Paquetá ha chiesto di non essere convocato per #Brescia ?? Richiesta arrivata dopo la sessione… - DiMarzio : #Milan, con il #Brescia non ci sarà #Paquetà Cosa è successo ?? -