Brescia-Milan 0-1, Serie A 2020: un gol di Rebic consente ai rossoneri di vincere il derby lombardo che anticipa la 21a giornata (Di sabato 25 gennaio 2020) Vittoria importante per il Milan nell’anticipo della 21a giornata della Serie A 2019-2020. I rossoneri di Stefano Pioli vincono per 0-1 al Rigamonti con una rete di Ante Rebic a 20′ dalla fine, riuscendo così a tenersi in piena corsa per l’Europa. Per il Brescia, invece, il grande problema rimane: la quota 15 punti, che attualmente vale il penultimo posto in classifica. Pronti via, e subito Kessie si rende protagonista di un tiro interessante che viene deviato in angolo. Un minuto dopo arriva l’ammonizione per Kjaer, la prima del match, per atterramento nei confronti di Torregrossa. Il Brescia si rende più volte propositivo proprio con quest’ultimo e con Cistana, specialmente sulle ripartenze, mentre è il Milan a tentare di fare gioco. In un paio di occasioni anche Sabelli cerca di farsi vedere nei dintorni di Donnarumma. Intorno al quarto d’ora ... oasport

AntoVitiello : Convocati Milan, non c'è #Paquetà che ha chiesto di non essere in lista per Brescia. Presenti Musacchio e Rodriguez - IsmaelBennacer : ?? Brescia - AC Milan ?? Stadio Mario-Rigamonti ? 20h45 #ForzaMilan ???? - SkySport : ? #UltimOra #Milan ? #Paquetá ha chiesto di non essere convocato per #Brescia ?? Richiesta arrivata dopo la sessione… -