Borussia Dortmund | Haaland inarrestabile | doppietta show

Haaland entra e sigla una doppietta: è il quinto gol in due spezzoni di partita con la maglia del Borussia Dortmund Il Borussia Dortmund liquida il Colonia con un netto 5-1 e si porta in terza posizione, aspettando le rivali al titolo del calibro di Lipsia, Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach. Protagonista della vittoria giallonera è Erling Haaland, entrato in campo al 65′ e autore di una doppietta. Per l'ex attaccante del Salisburgo si tratta della quinta rete in due spezzoni di partita.

