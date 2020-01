Bologna, contestatori a Salvini: “Ma lei spaccia?” La risposta ironica | VIDEO (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bologna, contestatori a Salvini: “Ma lei spaccia?” La risposta ironica VIDEO Matteo Salvini, segretario della Lega, è stato contestato questa mattina al mercato della Montagnola di Bologna, dove si è recato per gli ultimi appuntamento della campagna per le elezioni regionali in Emilia Romagna. “Salvini, ma lei spaccia?”, ha urlato a un certo punto un contestatore. “Spaccio tortellini”, risponde ironico Salvini. immortalato in un VIDEO di TPI. Il leader della Lega, a Bologna nell’ultimo giorno di campagna elettorale, appare circondato da ammiratori e sostenitori che gli chiedono di scattarsi selfie insieme a lui. Il riferimento allo spaccio è legato all’episodio dello scorso 21 gennaio, quando Salvini ha citofonato a casa di un 17enne di origini tunisine chiedendogli se fosse uno spacciatore. Per molti inquilini dello storico ... tpi

alfonsodifabio : Per il fascista Salvini questi sono i 'centri sociali' e i 'drogati' ? - beppem54 : Regionali, Salvini fischiato a Imola: i contestatori sventolano libri - ElenaOp14657178 : RT @Lanf040264: #Bologna, #Salvinicitofona in periferia a casa di un tunisino: 'Lei spaccia?'. Intorno a Salvini molti sostenitori, ma anc… -