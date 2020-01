Blitz al citofono, marcia indietro di Salvini: “Se il ragazzo è innocente avrà le mie scuse” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Matteo Salvini, in un collegamento con la trasmissione Agorà su Rai Tre, è tornato sulla vicenda del suo Blitz a Bologna, quando ha citofonato a una famiglia di origini tunisine chiedendo loro se spacciassero. E ha fatto una parziale marcia indietro: “Contro la droga non sono garantista, è morte. Se questo ragazzo non sarà ritenuto uno spacciatore avrà le mie scuse. Poi in quel palazzo si spaccia. Punto. E non vado a fare io gli arresti. Ma contento che l’Italia sappia che là si spaccia”. Salvini ha quindi tenuto il punto sullo spaccio di droga e ha continuato ad affermare che il problema esiste anche in quel palazzo. Il leghista, però, stavolta ha riconosciuto che sulle responsabilità del 17enne a cui ha citofonato non ci sono certezze, mostrandosi disponibile a scusarsi con lui. Salvini già ieri, in occasione di un comizio a Piacenza, era tornato sull’episodio, ... tpi

