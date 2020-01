Bike Sharing: Helbiz porta a Milano la bici elettrica a flusso libero (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo i monopattini elettrici, Helbiz metterà in strada a Milano con l’ormai diffusissima formula del Bike Sharing, le nuove bici a flusso libero. La società ha infatti vinto un bando del Comune di Milano per 2.500 bici a pedalata assistita che andranno ad aggiungersi alle 5 mila di BikeMi non a flusso libero e alle 8 mila di MoBike non elettriche ma a flusso libero. Bike Sharing Helbiz a Milano Il costo delle biciclette elettriche, chiamate Greta dalla società, è di 7 centesimi al minuto più 25 centesimi di sblocco. Grazie a un accordo con Telepass sarà possibile pagare il costo delle corse direttamente con Telepass Pay. Inoltre con l’app per tutto il 2020 lo sblocco iniziale e i primi 30 minuti saranno gratuiti per ogni corsa. La bicicletta Greta ha un motore di 250W di potenza e una batteria da 14 AH che garantisce un’autonomia fino a 80 chilometri e una velocità ... notizie

