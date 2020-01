Bibbiano, sfida Sardine-Lega: “Siamo 5 mila, loro strumentalizzano le famiglie” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una piazza più piccola ma con un’affluenza maggiore: così le Sardine a Bibbiano lanciano la sfida alla Lega di Matteo Salvini. Il movimento di Santori, infatti, è riuscito a raccogliere almeno 5 mila persone in piazza Libero Grassi. “Questa è una comunità che ci ha chiesto aiuto per raccontare un altro tipo di Bibbiano” ha rivendicato Mattia Santori. Dall’altro lato, invece, migliaia di leghisti si sono dati appuntamento davanti al Comune con tanto di cartelli: “Giù le mani dai bambini”. I temi del comizio in vista delle regionali in Emilia hanno spaziato dai “bambini portati via per quattrini” alla “lotta alla droga”. Bibbiano, sfida aperta tra Sardine-Lega Con l’avvicinarsi delle regionali in Emilia Romagna, la Lega prosegue i comizi nelle piazze e si ritrova in una sfida con le Sardine a Bibbiano. Salvini ha riunito ... notizie

