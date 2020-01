Beppe Grillo, il freddo saluto a Luigi Di Maio leader M5s: "Grazie per quello che hai fatto" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Beppe Grillo rompe il silenzio. E a due giorni dalle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 stelle, con tre righe, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, lancia il messaggio: "Per aspera ad astra (attraverso le asperità sino alle stelle, ndr). Grazie Luigi per come hai liberoquotidiano

beppe_grillo : PER ASPERA AD ASTRA Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e pe…