Benevento, anziana truffata da finto corriere: 4mila euro per un pacco di sale (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una anziana di Bonea (Benevento) è stata raggirata da un truffatore che, fingendosi un corriere con l'incarico di consegnare un pacco per il nipote, si è fatto consegnare 4mila euro in contanti. La scoperta quando la donna e il marito hanno aperto la confezione, trovandoci dentro del sale. È stata sporta denuncia ai carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che hanno acquisito i nastri delle telecamere di sorveglianza. fanpage

