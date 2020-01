BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 25 gennaio 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 25 gennaio 2020: Reese (Wayne Brady) consegna il denaro al suo creditore, il signor Ticke (interpretato da Joey Travolta, fratello di John Travolta), in cambio della cessazione di ogni minaccia alla vita di Zoe (Kiara Barnes). Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), portata a casa “Phoebe”, riceve la visita di Liam (Scott Clifton), mandato per sostegno da Hope (Annika Noelle), che vuole accogliere con felicità l’adozione. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di sabato 25 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

