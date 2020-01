Beautiful, anticipazioni americane: Sally non vuole separarsi da Wyatt (Di venerdì 24 gennaio 2020) Beautiful, anticipazioni americane. Wyatt vuole rompere con Sally per tornare insieme a Flo, ma Sally rifiuta la rottura. Arrivano le anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful che andranno in onda in america. Ricordiamo che le puntate italiane, rispetto a quelle americane, sono indietro di parecchi mesi, quindi quello di cui parleremo lo vedremo tra molto tempo. Wyatt ha deciso di tornare con Flo. Era da tempo che pensava di ritornare con lei, ma ora che la famiglia ha perdonato la donna per il ruolo nello scambio di culle della piccola Beth, ha deciso di rompere con Sally per compiere questo passo. Vediamo adesso la trama più nel dettaglio. Wyatt Spencer non verrà messo da Sally nelle condizioni di lasciarla con facilità. Il figlio di Bill e Quinn ha riconosciuto di avere in testa solo un futuro con la sua ex, ovvero Flo. Già da un po’ il ragazzo aveva addolcito la propria ... 2anews

