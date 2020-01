Bayern Monaco-Schalke 04, Bundesliga: pronostici (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bayern Monaco-Schalke 04 è il posticipo del sabato della diciannovesima giornata di Bundesliga, si gioca alle 18.30: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta in tv e in streaming. Bayern Monaco – Schalke 04 sabato ore 18:30 Il Bayern Monaco ha iniziato il girone di ritorno alla grande con una netta vittoria sul campo dell’Hertha Berlino. L’obiettivo dei campioni in carica è quello di centrare la rimonta al primo posto come già capitato nello scorso campionato. Stavolta oltre al Borussia Dortmund ci sono altre contendenti, in particolare il Lipsia che continua a non perdere un colpo. Nel frattempo il Bayern Monaco si è finalmente rinforzato in difesa dove stava vivendo da mesi una situazione di emergenza per lo scarso numero di ricambi e per gli infortuni di Süle ed Hernandez. La società bavarese ha ingaggiato dal Real Madrid Alvaro Odriozola, ... ilveggente

