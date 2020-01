Basket, Eurolega 2020: Olimpia Milano, rimonta senza fortuna. Datome trascina il Fenerbahce alla nona vittoria (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nonostante una buona partita, soprattutto nella seconda metà, e una rimonta che arriva quasi a compimento, l’Olimpia AX Armani Exchange Milano deve tornare dalla Turchia senza i due punti in tasca. Il Fenerbahce, infatti, mantiene inviolata, quest’oggi, la Ulker Sports Arena di Istanbul e vince per 73-64, grazie anche a una bella prestazione di Gigi Datome, autore di 14 punti e miglior realizzatore dei suoi. I gialloneri di Zelimir Obradovic distribuiscono particolarmente bene i compiti offensivi, con 12 punti di Nando De Colo e 10 a testa di Nikola Kalinic, Kostas Sloukas, Jan Vesely e Malcolm Thomas. Il solo uomo in doppia cifra della formazione di Ettore Messina, invece, è Kaleb Tarczewski, con i suoi 19 punti. L’Olimpia può recriminare per la scarsa precisione da tre punti, un 3/16 fatale per le ambizioni meneghine. Il Fenerbahce raggiunge quota 9 vittorie, ... oasport

ilbossdelbet : #win #raddoppio #basket #eurolega #fenerbahce #olimpiamilano #zalgiriskaunas #albaberlin Tutti i pronostici su… - OA_Sport : Basket, Eurolega 2020: Olimpia Milano, rimonta senza fortuna. Datome trascina il Fenerbahce alla nona vittoria - creynolds094 : RT @Eurosport_IT: A MILANO NON RIESCE LA RIMONTA ?? Terza sconfitta consecutiva per la compagine di coach Ettore Messina che cade anche con… -