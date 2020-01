Barbara Palombelli beccata senza trucco: la [FOTO] conferma i sospetti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Siamo abituati a vederla impeccabile, pronta per ogni messa in onda televisiva con un makeup delicato ma perfetto. Barbara Palombelli è una bellissima donna, ma l’avete mai vista struccata? Barbara Palombelli struccata senza trucco e senza inganno, ma pur sempre bellissima. Anzi, perfino di più, ed è questo che ha ‘sconvolto’ i fan. Spesso il pubblico spera di cogliere i propri beniamini in fallo e di scoprire i trucchetti del mestieri. Ma questa FOTO di Barbara Palombelli struccata dimostra che, per una donna bella come lei, trucco e riflettori non fanno la differenza. Il trucco accentua i tratti, ma la base è decisamente promossa. Complimenti! L'articolo Barbara Palombelli beccata senza trucco: la FOTO conferma i sospetti proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

