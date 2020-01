Bambi: Disney al lavoro sul remake live action (Di venerdì 24 gennaio 2020) Disney riporterà sul grande schermo un altro classico animato: Bambi, che diventerà un film "live action" così come è stato fatto per Il Re Leone, Aladdin e altri cartoon entrati nella storia del cinema. Bambi sarà il prossimo classico film Disney ad avere la sua versione live action, riportando quindi sullo schermo l'emozionante storia del cerbiatto che ha debuttato nei cinema nel 1942. Tra l'altro, è notizia di pochi minuti fa che è stato annunciato anche un live action per Pinocchio. Il nuovo progetto Disney cercherà quindi di replicare il successo ottenuto nel 2019 da Il Re Leone e Aladdin, entrambi in grado di superare quota 1 miliardo di dollari ai box office. La versione "moderna" di Bambi sarà scritta da Geneva Robertson-Dworet e Lindsey Beer, già nel team rispettivamente di Captain Marvel e ... movieplayer

