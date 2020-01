‘Avete chiamato Chi l’ha visto?…’: Romina Power ‘scomparsa’, i fan si rivolgono alla figlia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Continua l’ansia e la preoccupazione da parte dei fan nei confronti di Romina Power. La cantante da circa due settimane non è più attiva sui social e in tanti si chiedono il perchè di questo silenzio. L’ex di Al bano ,infatti, è sempre presente sui propri profili e ama condividere le proprie giornate con i suoi numerosi follower. Alcuni fan, approfittando della presenza di Romina Jr su Instagram, hanno scritto tantissimi messaggi alla giovane cercando di capire che fine abbia fatto sua madre. Qualcuno pensa che stia male per via del ginocchio, altri invece hanno ipotizzato che si è allontanata per aver avuto qualche discussione con Loredana. Ma qual’è la verità? Fan in ansia per lo strano silenzio di Romina Power La figlia di Romina Power ha incantato tutti con una foto molto sexy. La giovane Carrisi, con addosso solo un accappatoio bianco si è lasciata andare ad un ... kontrokultura

