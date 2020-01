Avellino, da un tetto spuntano i proiettili da cecchino della Seconda Guerra Mondiale (Di sabato 25 gennaio 2020) Centinaia di munizioni per fucile risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono state trovate in un casolare di Greci, in provincia di Avellino, di proprietà del Comune e abbandonato da anni. Erano in una cassetta di legno nascosta in una intercapedine nel tetto, sono state scoperte durante i lavori di ristrutturazione. fanpage

mdipatrizi5 : RT @a_den2017: RICEVO E INOLTRO Non sono un cane sono un folletto non ho casa e nemmeno un tetto vivo in questa celletta stretta e affollat… - ranucci_assunta : RT @a_den2017: RICEVO E INOLTRO Non sono un cane sono un folletto non ho casa e nemmeno un tetto vivo in questa celletta stretta e affollat… - Carla10679637 : RT @a_den2017: RICEVO E INOLTRO Non sono un cane sono un folletto non ho casa e nemmeno un tetto vivo in questa celletta stretta e affollat… -