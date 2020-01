AV Torino Lione | riprendono i lavori nel cantiere di Chiomonte | appalto per 40 milioni di

Tav - riparte Osservatorio Torino-Lione : 19.52 riparte l'Osservatorio sulla ferrovia Torino-Lione, lo presiederà il prefetto di Torino. Il portavoce dell'organismo smantellato dal ministro Toninelli, Paolo Foietta, annuncia che il Mit ha inviato una lettera alla Presidenza del consiglio firmata dal capo di Gabinetto, Alberto Stancanelli,per comunicare "l'intendimento del ministro deiTrasporti di proporre il prefetto di Torino, Claudio Palomba". L'Osservatorio era fermo dal febbraio ...

Torino - un tifoso insulta Verdi : “dì a quel coglione di tuo marito…” - ma la compagna si infuria [FOTO] : Alta tensione in casa Torino. Nel dettaglio nel mirino dei tifosi è finito l’attaccante Simone Verdi. Arrivato tra mille aspettative dal Napoli la stagione del calciatore è stata altalenate, buone prestazioni ed altre deludenti, l’ex Bologna non è riuscito ad essere determinante nonostante le qualità importanti. Per questo è finito un pò nel mirino dei tifosi ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la reazione in ...

Coppa Italia - oltre 1 milione di spettatori per Torino-Genoa in tv : Sono stati oltre un milione gli spettatori che hanno seguito su Rai 2 la gara di Coppa Italia tra Torino e Genoa, vinta dai granata ai calci di rigore dopo l’1-1 al termine dei 120′ di tempi regolamentari e supplementari. La Coppa Italia è trasmessa in esclusiva sulle reti Rai. Il primo ottavo con la […] L'articolo Coppa Italia, oltre 1 milione di spettatori per Torino-Genoa in tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio ...

Troppo smog - Torino ferma anche i diesel Euro 5 : divieto di circolare per un milione di veicoli : Lo stop dopo dieci giorni di aria insalubre, stesse misure anche nella cintura del capoluogo, ad Alessandria e a Novi Ligure

Lotteria Italia : Primo premio di 5 milioni a Torino - quarto premio di 1 milione a Lucca : Premi principali da 5 milioni, 2 milioni e 500.000, 1 milione e 500.000 euro, 1 milione, 500.000 euro. Ci sono anche 20 premi di seconda categoria da 100.000 euro e 180 premi di terza categoria di 20.000 euro

Torino-Lione - in manette la storica No Tav Nicoletta Dosio. Attivisti bloccano la strada per impedire l’arresto : È stata arrestata questa sera a Bussoleno, in Valle di Susa, Nicoletta Dosio, la “pasionaria” No Tav di 73 anni, storico volto della protesta alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità, condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una protesta del 2012 alla barriera di Avigliana dell’autostrada del Frejus. Dosio non avrebbe chiesto misure alternative. A darne notizia sui social sono i No Tav, che scrivono: ...

