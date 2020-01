Autostrada A14 A14, chiuso tratto Grottammare-Val Vibrata 8 km coda S.Benedetto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Teramo - Chiusura temporanea del tratto dell'A14 tra Grottammare e Val Vibrata in direzione di Pescara per condurre indagini strumentali. Inizialmente la chiusura, cominciata di notte per ispezioni ordinarie, partiva da San Benedetto del Tronto: quando si è deciso di proseguire i controlli, è stata prolungata la chiusura temporanea del tratto. Le limitazioni già presenti disposte dall'Autorità Giudiziaria non consentono di adottare deviazioni di corsia sulla carreggiata opposta per la riapertura del tratto. Al momento, per favorire lo smaltimento di 8 km di coda in corrispondenza del casello di San Benedetto del Tronto, la chiusura è stata anticipata a Grottammare. Agli utenti che da Ancona sono diretti verso Pescara dopo l'uscita obbligatoria di Grottammare Autostrade consiglia di procedere lungo la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a Val ... abruzzo24ore.tv

