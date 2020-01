Australian Open 2020 | pagelle 24 gennaio Fognini esame superato | Millman quasi eroe del

Australian Open 2020 - Fabio Fognini : “Oggi una grande prestazione. Sandgren non vale la posizione n. 100 in classifica - partiamo alla pari” : Fabio Fognini si è presentato estremamente sorridente ai microfoni dopo la superba prestazione odierna con la quale ha sconfitto in maniera netta l’argentino Guido Pella e ha quindi conquistato l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà lo statunitense Tennys Sandgren. Si temeva che il ligure oggi potesse cedere qualcosa a livello fisico dopo le due maratone contro Isner e Thompson nei primi due turni dello Slam oceanico, e ...

VIDEO Federer-Millman - Highlights Australian Open 2020 : la sintesi della partita - rimonta leggendaria del Re al super tie-break : Nel terzo turno degli Australian Open 2020 Roger Federer ha sofferto molto più del previsto contro l’Australiano John Millman riuscendo ad avere la meglio soltanto al super tie-break grazie a una rimonta pazzesca (da 4-8 al definitivo 10-8). Il sei volte campione dello Slam oceanico, dopo ben quattro ore e sette minuti di gioco, si è imposto in cinque set con il punteggio di 4-6 7-6 (2) 6-4 4-6 7-6 (8) e ha così guadagnato gli ottavi di ...

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio : Federica Brignone seconda in discesa - Fabio Fognini e Federer agli ottavi degli Australian Open : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 24 gennaio: orari e programma 16.01 BIATHLON – Denise Hermann vince la 15km di Poljuka, quarta posizione per Lisa Vittozzi CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 15.45 PALLANUOTO – L’Italia supera 14-12 la Russia e si qualifica per la finale per il quinto posto. Settebello che rialza la testa dopo il ko contro il Montenegro CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ...

LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il campione svizzero trionfa al super tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA, FOGNINI BATTE PELLA E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE VIDEO: L’ALLUCINANTE PUNTO DI ROGER FEDERER SUL MATCH-POINT FOGNINI-SANDGREN, OTTAVI DI FINALE Australian Open: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO VIDEO HIGHLIGHTS FOGNINI-GUIDO PELLA QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO FABIO FOGNINI? IL RIEPILOGO DELLA GIORNATA FEMMINILE IL TABELLONE MASCHILE AGGIORNATO E IL PROSSIMO ...

Fabio Fognini agli ottavi Australian Open/ Battuto Pella - ora l'americano Sandgren : Fabio Fognini agli ottavi Australian Open: Pella Battuto in 3 set. Grande vittoria per il tennista italiano che agli ottavi sfiderà Sandgren

Australian Open 2020 - i risultati del 24 gennaio : Djokovic in scioltezza agli ottavi - Federer si salva - Fognini sogna e Tsitsipas saluta Melbourne : Quinta giornata degli Australian Open 2020 di tennis che si è esaurita e nel tabellone maschile il quadro dei qualificati agli ottavi di finale si è andato a definire per quanto concerne la parte bassa del main draw. Tutto facile per il campione in carica Novak Djokovic. Il sette volte trionfatore di questo Major ha regolato con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 il giapponese Yoshito Nishioka (n.71 del mondo), dimostrando ancora una volta la sua ...

LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il campione svizzero trionfa al super tie-break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-8 VINCE FEDERER!!!!!!!!!!! Incredibile rimonta nel super tie-break favorita anche dai tanti errori di Millman. Lo svizzero, infatti, ha piazzato un parziale di 6-0. 9-8 Federer ribalta tutto con il servizio e dritto! Match point per il campione svizzero! 8-8 Federer chiama a rete Millman che tira lungo il dritto! super tie-break in parità!!! 7-8 Incredibile regalo di Millman che sbaglia ...

LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 4-6 6-5 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il quinto set torna in equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Grande profondità col rovescio di Federer, l’Australiano tira in rete il rovescio. 40-30 Federer trova la riga con un dritto sporco, la risposta dell’Australiano finisce lunga. 40-15 Brutto rovescio di Federer che finisce lungo. 30-15 Ancora un errore in risposta dello svizzero. 15-15 Bravo Federer a trovare profondità nel colpo e costringere all’errore ...

LIVE Sport - DIRETTA 24 gennaio : Federica Brignone seconda in discesa - Fabio Fognini agli ottavi degli Australian Open : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 24 gennaio: orari e programma 14.25 SKELETON – Tina Hermann fa sua la tappa di Konigssee di Coppa del Mondo davanti a Jacqueline Loelling CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 14.12 SCI ALPINO – Martina Peterlini si aggiudica lo slalom di Hasliberg di Coppa Europa CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 13.40 SCI ALPINO – Niklas Koech ha vinto la discesa di ...

LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 4-6 3-2 - Australian Open 2020 in DIRETTA : il quinto set torna in equilibrio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Brutto errore di Federer con il back che si spegne in rete. 3-3 Millman tiene bene il servizio. L’Australiano sembra stare meglio fisicamente rispetto al campione svizzero. 40-15 Lo svizzero si apre il campo col dritto e chiude con una voleé. 40-0 Federer perde campo e tira in rete il dritto. 30-0 Sbaglia la risposta lo svizzero che finisce in corridoio. 15-0 Prova ad entrare in campo ...

Quanti soldi ha guadagnato Fabio Fognini agli Australian Open? Montepremi importante ma si può salire : Fabio Fognini sta incantando agli Australian Open 2020 e si è qualificato agli ottavi di finale del primo Slam della stagione di tennis. L’azzurro ha sconfitto l’argentino Guido Pella in tre set e può così proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne, il 32enne tornerà in campo domenica 26 gennaio per affrontare lo statunitense Tennys Sandgren che sta ben figurando nella terra dei canguri dove ha già eliminato i quotati ...

LIVE Australian Open 2020 - Risultati 24 gennaio in DIRETTA : Fognini agli ottavi! Federer e Millman al quinto set - Djokovic ok. Tsitsipas - Osaka - S. Williams e Wozniacki fuori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA CRONACA DI Fognini-PELLA CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Federer-Millman (SECONDO MATCH DALLE ORE 09.00 DEL 24 gennaio) 13.42: Ricordiamo che Federer e Millman andarono al quinto set anche agli US Open 2018 e in quel caso a trionfare fu l’Australiano. 13.40: SET Millman! L’Australiano tiene a zero questo turno di servizio e porta Federer al quinto set. Giornata di ...

Australian Open 2020 - Fabio Fognini n.11 virtuale del ranking ATP! Top10 nel mirino - le proiezioni verso la sfida con Sandgren : Appare destinata a sorridere la classifica di Fabio Fognini al termine degli Australian Open. Il ligure, per la terza volta in carriera agli ottavi di finale nel primo Slam dell’anno (il 2020 si aggiunge al 2014 e al 2018), è infatti già certo di guadagnare 90 punti nel ranking ATP, cosa che per il momento gli vale la posizione numero 11. La nuova classifica virtuale del taggiasco dipende, in particolare, dal fatto che lo spagnolo Roberto ...

LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 4-6 - Australian Open 2020 in DIRETTA : sarà decisivo il quinto set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Millman attacca bene di dritto ma Federer recupera bene, l’Australiano sciupa l’occasione tirando out. 6-4 Millman!!!! Bravo l’Australiano a sfruttare l’unica palla break concessa da Federer. sarà decisivo il quinto set! 40-0 Prima vincente di Millman! 30-0 Brutta risposta dello svizzero sulla seconda dell’Australiano, palla in rete. 15-0 Stecca di rovescio ...