Australian Open 2020, Fabio Fognini in versione Dr. Jekyll! Battuto Guido Pella in tre set, l’azzurro approda agli ottavi! (Di venerdì 24 gennaio 2020) È un Fabio Fognini impeccabile quello che nel terzo turno degli Australian Open 2020 sconfigge in tre set l’argentino Guido Pella, imponendosi in due ore e dodici minuti con il punteggio di 7-6 (0) 6-2 6-3. Il numero 12 del seeding, rimasto l’ultimo portabandiera della spedizione azzurra nel torneo di singolare maschile, approda così agli ottavi di finale, dove affronterà lo statunitense Tennys Sandgren in un match che sarà la rivincita del terzo round di Wimbledon 2019. Il primo set comincia col brivido per Fognini, che si trova subito a dover fronteggiare due palle break: il ligure è abile nell’annullarle grazie a due vincenti (uno di rovescio e uno di dritto) e nel tenere il turno di battuta. L’azzurro passa al contrattacco nel corso del lunghissimo settimo game ma non riesce a concretizzare il break point concesso da Pella e la situazione di equilibrio non si ... oasport

