Australia, fumo degli incendi ripresi dalla ISS: “Faranno il giro del mondo” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Australia, fumo degli incendi ripresi dalla ISS: “Faranno il giro del mondo” A rivelarlo è stata la NASA, che tramite i satelliti continua tutt’ora a monitorare gli incendi scoppiati nella parte Sud-Est del paese e le possibili conseguenze derivate dalla vasta nube di fumi che hanno emanato. Secondo l’agenzia spaziale americana le condizioni meteorologiche di quest’anno, tra cui l’ondata di caldo record e la siccità, hanno portato ad un inusuale numero di temporali causati dai fumi dei fuochi scoppiati in Australia. Il fenomeno è conosciuto col nome di Piro-Cumulonenbi: delle nubi temporalesche che si originano dai fumi degli incendi. Queste nubi creano tempeste con forti raffiche di vento e fulmini che a loro volta possono diventare delle micce e far scoppiare altri fuochi, con effetti drammatici sull’ambiente. “Ci si aspetta che il fumo degli incendi faccia almeno un giro ... termometropolitico

