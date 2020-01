Atletico Madrid-Leganes | Liga | news | pronostico | formazioni

Atletico Madrid - che figuraccia : eliminato da una squadra di C : Il Cultural Leonesa, squadra di terza divisione spagnola, passa il turno contro i ragazzi di Diego Simeone.

Leonesa-Atletico Madrid - Coppa del Re : news e pronostico : LEONESA – ATLETICO Madrid | giovedì ore 21:00 Il rientro in Spagna dopo la finale di SuperCoppa persa in Arabia Saudita non è stato dei migliori, per l’Atletico Madrid. In trasferta all’Ipurua la squadra allenata da Diego Simeone ha perso 2-0 contro l’Eibar, giocando senza diversi titolari assenti per infortunio. Mancavano i titolari Koke, Gimenez, Trippier, oltre a Lemar e Diego Costa. Nessuno di loro è stato ...

Il padre di Cavani : “Abbiamo scelto l’Atletico Madrid - se resterà al Psg sarà fino a giugno” : Il padre di Edinson Cavani, Luis, ha parlato ai microfoni di El Chiringuito della situazione del figlio al Paris Saint Germain. “Abbiamo ricevuto offerte da Inghilterra, Germania e Stati Uniti, ma ci sono diversi fattori che ci hanno spinto ad accordarci con l’Atletico Madrid. Vorrei che proseguisse la sua carriera lì, ma dovesse restare al PSG sarà solo fino a giugno. Tuchel ha detto di aver bisogno di lui e l’argomento è delicato, perché credo ...

Calciomercato Atletico Madrid : Simeone glissa su Cavani e parla del Leonesa – VIDEO : Diego Simeone non vuole sentir parlare di Calciomercato e di Cavani: il Cholo è concentrato sul match della Copa del Rey Vigilia di Copa del Rey per l’Atletico Madrid che domani affronterà il Leonesa. In conferenza stampa Diego Simeone ha parlato del prossimo match dei Colchoneros, schivando a modo suo le domande su Cavani. «L’unica cosa che mi interessa è la Copa del Rey e fare una bella partita domani. ...

Eibar-Atletico Madrid - Liga : news - pronostico e formazioni : EIBAR – ATLETICO Madrid | sabato ore 21:00 La prima partita dell’Atletico Madrid dopo la finale di Supercoppa di Spagna, persa ai rigori in Arabia Saudita, sarà una trasferta non semplicissima. Pur avendo perso molte partite negli ultimi tempi, fino a scendere in quintultima posizione, la squadra basca ha ormai da tempo la consolidata reputazione di avversaria difficile da battere all’Ipurua. L’ultima squadra a ...

L’Atletico Madrid acquisterà un club in Canada : L’Atlético Madrid fa un nuovo passo avanti nella sua strategia di internazionalizzazione. Come riporta “Palco 23”, il club spagnolo vuole accrescere la propria presenza in Nord America, creando una franchigia nella città di Ottawa, in Canada. Il progetto sarà annunciato nelle prossime settimane, in modo che il debutto del nuovo club possa avvenire già nel […] L'articolo L’Atletico Madrid acquisterà un club in Canada è stato ...

Cosa succede a Joao Felix? Ecco perché sta diventando un caso nell’Atletico Madrid : Dalla posizione in campo al baricentro della sua nuova squadra, dal differente fit tattico dell’Atletico Madrid alle enormi pressioni di "nuovo Griezmann" e acquisto più caro della storia dei Colchoneros, Ecco i motivi di un rendimento, quello di Joao Felix, lontano dal massimo potenziale del lusitano.Continua a leggere

Atletico Madrid - dubbio Cavani : individuata l’alternativa : L’Atletico Madrid punta tutto su Cavani per rinforzare l’attacco: l’alternativa è Lacazette dell’Arsenal L’Atletico Madrid punta tutto su Edinson Cavani per rinforzare l’attacco. La punta del Paris Saint-Germain potrebbe lasciare il club transalpino durante il mercato invernale. L’alternativa degli spagnoli è rappresentata da Alexandre Lacazette. Secondo il quotidiano Marca, il classe ’91 ...

Atletico Madrid - Oblak : «Noi sfortunati - pensiamo la resto della stagione» : Tutta la delusione di Oblak, estremo difensore dell’Atletico Madrid, dopo la sconfitta contro il Real in Supercoppa Jan Oblak è intervenuto ai microfoni di Nove dopo la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna rimediata dall’Atletico contro il Real Madrid. Ecco le sue parole. «Loro ai rigori hanno segnato e noi no, ora dobbiamo pensare al resto della stagione. Abbiamo controllato buona parte della partita, non abbiamo avuto ...

DIRETTA/ Real Madrid Atletico Madrid - risultato finale 4-1 dcr - : blancos campioni! : DIRETTA Real Madrid Atletico Madrid, risultato finale 4-1 dcr: i blancos vincono la Supercoppa di Spagna ai rigori, decisivi gli errori di Saul e Thomas.