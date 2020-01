Assoimpresa: lavoro e nuove aziende per i giovani, oltre 700 progetti approvati in Sicilia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Oggi le imprese si trovano a dover affrontare molteplici sfide in un mercato sempre più globale e interconnesso. I continui mutamenti normativi, lo sviluppo tecnologico, i rapporti complessi con le banche, l’incontro fra diverse culture rendono il “fare impresa” uno sforzo difficilmente sostenibile, specie per le piccole e medie aziende che non riescono a far rete fra loro. Da queste esigenze è nata Assoimpresa (www.Assoimpresaitalia.it), non una semplice associazione di rappresentanza, ma un partner per le realtà commerciali e produttive capace di creare valore aggiunto. Nella settimana appena trascorsa, Assoimpresa ha organizzato una due giorni, presso la Camera di Commercio di Palermo, dal titolo “Assoimpresa e Invitalia insieme per lo sviluppo economico della Sicilia” in cui sono stati approfonditi i programmi di Invitalia, “Resto al Sud” in testa, e la ... ildenaro

madonielive : Lavoro, sostegno ai giovani siciliani Da Resto al Sud a impresa a tasso zero Assoimpresa e Invitalia a convegno -