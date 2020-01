Ascolti Tv giovedì 23 gennaio, 6,1 milioni per Don Matteo, Masterchef a ridosso del milione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ascolti Tv giovedì 23 gennaio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Don Matteo 12 1a Tv- Rai 1 – 6.162 milioni e 26.8% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Bella Giornata – Canale 5 – 2.606 milioni e 11.5% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Justice League 1a Tv free – Italia 1 – 1.502 milioni e 6.6% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Diritto e rovescio – Rete 4 – 1.233 milioni e 6.7% Piazzapulita – La7 – 1.147 milioni e 6.3% American Assassins – Rai 2 – 1.126 milioni e 4.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Masterchef Italia 9 – Sky Uno – 936/833 mila e 3.6/4% cumulato +1/ondemand 1.119mln/947mila 3.6/4% Chef La ricetta perfetta – Rai 3 – 774 mia e 3.2% Corda Tesa – Iris – 395 ... dituttounpop

MariMario1 : RT @Drittorovescio_: ??*BOOM!*?? Ascolti record per la puntata di ieri sera di #DrittoeRovescio: 6,7% di share con punte del 9,8. Paolo Del D… - Maria89640502 : RT @Drittorovescio_: ??*BOOM!*?? Ascolti record per la puntata di ieri sera di #DrittoeRovescio: 6,7% di share con punte del 9,8. Paolo Del D… - Drittorovescio_ : ??*BOOM!*?? Ascolti record per la puntata di ieri sera di #DrittoeRovescio: 6,7% di share con punte del 9,8. Paolo De… -