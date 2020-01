Arrow: Stephen Amell ha sofferto di attacchi di panico per la fine della serie (Di venerdì 24 gennaio 2020) La star della serie tv Arrow, Stephen Amell, si apre e parla degli attacchi di panico avuti dopo la fine dello show, a pochi giorni dall'uscita dell'ultimo episodio. Il protagonista di Arrow, Stephen Amell, ha sofferto di attacchi di panico dopo la chiusura definitiva della serie. L'attore ha svelato i suoi problemi con la salute mentale durante un podcast con il collega Michael Rosenbaum, che di supereroi ne sa qualcosa avendo interpretato Lex Luthor in Smallville. Nonostante la decisione di lasciare lo show sia stata proprio di Amell, la fine del progetto ha avuto un impatto molto forte sul suo equilibrio, che ora sta lentamente tornando alla normalità. Dopo otto stagioni di successo e ricco seguito, Stephen Amell ha annunciato di voler lasciare Arrow per concentrarsi di più ... movieplayer

