Arriva il trasportino da business class per gli animali che viaggiano in aereo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il nuovo servizio CarePod lanciato da Delta (foto: www.deltacargo.com) Nei cieli statunitensi si combatte una battaglia che riguarda un tipo ben preciso di viaggiatori: gli animali. Il Dipartimento dei trasporti americano, infatti, sta studiando una stretta sui permessi per portare a bordo, nella cabina degli aerei, cani, gatti & co. certificati come animali di supporto emotivo. E, nelle stesse ore, la compagnia aerea Delta lancia un nuovo trasportino, tecnologico e pensato per il benessere delle bestiole, per caricare i cuccioli in stiva senza farli soffrire eccessivamente. Il progetto di Delta sia chiama CarePod, è stato introdotto in otto località (Atlanta, Boston, Los Angeles, Minneapolis, New York JFK, New York LaGuardia, San Francisco e West Palm Beach) dopo mesi di sperimentazioni e cinque anni di ricerca. Il risultato sono gabbie fatte con materiali resistenti, isolanti e ... wired

